Direct vidéo - Tour de France 2023 : 15e étape, Poels lache van Aert dans la Côte des Amerands, le peloton à sept minutes

La montagne attend une fois de plus les coureurs à l'occasion de la 15e étape du Tour de France. Entre les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc, les protagonistes du classement général devront répondre présent lors de cette étape, longue de 179 kilomètres. Avec cinq ascensions répertoriées au programme et un peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif, la course fera la part belle aux grimpeurs. L'étape est à suivre en direct vidéo à partir de 13h.