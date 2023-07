Direct vidéo - Tour de France 2023 : mésentente entre les 14 échappés, loin devant le peloton avant d'arriver au Puy de Dôme

Suite à deux journées plus calmes, le Tour de France retrouve un parcours accidenté à l’occasion de cette neuvième étape. Les coureurs démarreront à Saint-Léonard-De-Noblat pour rejoindre le sommet du Puy de Dôme après 182,4 km de course. Au programme de la journée, deux côtes de 4e catégorie et une côte de 3e catégorie avant l’ascension finale du Puy de Dôme (hors catégorie). L’étape est à suivre en direct vidéo dès 13h20.

Le Tour de France ne s’était plus rendu au Puy de Dôme depuis 1988 pour plusieurs raisons, notamment à cause de la logistique compliquée sur ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette étape représente un des rendez-vous majeurs pour les coureurs du classement général. Ils devront gravir les 13,3 km à 7,7% de l’ascension finale, dont les 4,7 derniers km sont les plus durs (11,5% de pente moyenne).