Yves Lampaert remporte le CLM inaugural du Tour de France 2022, devant Wout Van Aert

Yves Lampaert a remporté ce vendredi la 1e étape du tour de France, un contre-la-montre de 13,2 kilomètres dans les rues de Copenhague.

Sur des routes humides, où certains favoris ont goûté le bitume comme le Suisse Stefan Bisseger ou le Français Christophe Laporte, le champion de Belgique 2017 et 2021 du chrono a allié puissance et équilibre pour boucler le parcours 5 secondes devant Wout van Aert.

Le Belge fait coup triple : il remporte l’étape et décroche le maillot jaune ainsi que le maillot vert.

C’est dans la 2e et la 3e partie de ce chrono qu’Yves Lampaert a fait la différence sur Wout van Aert. Le coureur Quick Step a par ailleurs profité de conditions météorologiques un petit peu plus favorables.

Dans la lutte pour la victoire finale à Paris, Tadej Pogacar, double lauréat de l’épreuve, a pris le meilleur départ. Il possède 8 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard et 9 sur Primoz Roglic.