Direct vidéo - Tour de France 2022 : une vingtaine de coureurs à l'avant, Pogacar rentre dans le rang

RTBF.be/sport vous propose de suivre la 14e étape du Tour de France 2022, qui reliera Saint-Etienne à Mende sur 192,5 kilomètres. Rendez-vous dès 12h05 pour suivre la grande boucle en direct vidéo.

"On ne culmine jamais très haut, mais les efforts sont incessants pour rallier Saint-Étienne à Mende. Cette expédition à travers la Loire, la Haute-Loire et la Lozère incitera les baroudeurs les plus robustes à passer à l’action" explique le directeur du Tour Christian Prudhomme. "Puis dans l’ascension de la Croix Neuve Montée Jalabert menant à l’aérodrome, c’est certainement un double combat qui se prépare : entre les échappés, et ensuite au sein du groupe des favoris."