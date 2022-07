Tour de France 2022 : Bob Jüngels réussit un grand numéro en solitaire à Châtel pour mettre fin à deux années noires

Bob Jüngels et Thibaut Pinot se sont livrés un superbe mano a mano sur la 9e étape du Tour de France ce dimanche entre Aigle et Châtel les portes du Soleil 192,9 km. Membres de l’échappée, le Luxembourgeois et le Français ont rendu le final totalement indécis et passionnant pour tenir tous les spectateurs en haleine. C’est finalement Jüngels qui a offert la victoire à AG2R Citroën au terme d’un raid solitaire de 64 kilomètres pour retrouver une victoire dans une course en ligne (2 titres de champion luxembourgeois CLM entre-temps) depuis plus de trois ans.

Ce succès d’étape, le premier pour le Luxembourgeois sur le Tour de France, vient mettre fin à deux années d’anonymat marquées (aussi) par les blessures pour ce coureur capable de remporter Liège-Bastogne-Liège (2018), Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2019) et d’obtenir 2 Top-10 au classement final du Giro.