Direct vidéo : Tour de Belgique, suivez la deuxième étape

C'est Mads Pedersen qui a remporté la première étape du Tour de Belgique qui reliait Merelbeke, en Flandre orientale, à Maarkedaal, dans les Ardennes flamandes. Aujourd'hui les coureurs prennent le départ à Beveren et parcourront près de 180 kilomètres jusqu'à Knokke-Heist, une étape de plaine donc.

Le vendredi sera consacré au contre-la-montre individuel de 12 km à Scherpenheuvel-Zichem, avant l'étape-reine de Durbuy.

La 4e étape, longue de 175 km, effectue quatre boucles identiques autour de la petite ville wallonne, avec, au total, 24 ascensions et près de 3000 mètres de dénivelé. Le Tour de Belgique se terminera dimanche par une étape limbourgeoise de 182,1 km entre Gingelom et Beringen, où l'on connaîtra le nom du successeur de Remco Evenepoel, vainqueur des deux précédentes éditions.

Des équipes World-Tour comme Lotto-Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert ou encore Jumbo-Visma sont présentes pour disputer ces étapes.



Les différentes étapes seront à suivre tous les jours à 14h sur Auvio et en TV sur Tipik (de mercredi à vendredi) et La Une (samedi et dimanche).