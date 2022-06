Direct vidéo - Tour de Belgique : les Lotto et les Intermarché mettent la pression sur Pedersen

Après le chrono remporté par Yves Lampaert, les coureurs du Tour de Belgique vont être confrontés à un tout autre type de parcours pour cette 4e étape. Si le départ et l’arrivée seront donnés à Durbuy, les 172km du parcours promettent un beau spectacle.

Et les spécialistes des Ardennaises devraient s’en donner à cœur joie. Des côtes parsemées sur le parcours, très peu de plat et une arrivée au sommet d’un petit mur, les puncheurs partent favoris et vont donner du fil à retordre à Mads Pedersen qui va tenter de conserver son maillot bleu de leader.

Principale difficulté du jour, la Côte de Petite Somme sera gravie à trois reprises par les coureurs.

La course est à suivre en direct sur Tipik et sur Auvio dès 15h.