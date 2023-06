Direct vidéo - Tour de Belgique, 2e étape : sprint traditionnel attendu à Knokke, Philipsen pour doubler la mise ?

La deuxième étape du Tour de Belgique 2023 relie Merelbeke, dans la banlieue de Gand, à Knokke-Heist. Une course à suivre en direct vidéo sur Tipik, Auvio et RTBF. be/sport dès 15h.



Les 175 kilomètres du parcours ne recèlent pas la moindre difficulté. Sauf surprise, on devrait assister à un sprint à la Côte.



Le duel entre Jasper Philipsen, 6 succès cette année dont la première étape de ce Tour de Belgique, et Fabio Jakobsen, 3 victoires en 2023, promet déjà. Le peloton comporte quelques arbitres de luxe avec Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Sam Welsford, Gerben Thijssen ou Thibau Nys. Tous des coureurs qui ont gagné cette saison.