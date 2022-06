Direct vidéo: suivez les essais libres 3 et les qualifications du Grand-Prix d'Allemagne

Pour ce 10è Grand-Prix de la saison en MotoGP, disputé en Allemagne, les regards se tourneront évidemment vers Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha a réalisé la course parfaite lors du dernier rendez-vous, en Catalogne, et espère bien confirmer sa première place au classement des pilotes (147 points) en succédant au palmarès à Marc Marquez, vainqueur en 2021.

Au rayon des revanchards sur le circuit de Sachsenring, on placera évidemment Enea Bastianini qui a chuté lors de la dernière course. Contraint à l'abandon lors des deux derniers Grand-Prix, le pilote italien aura à cœur de se relancer après avoir été distancé au classement des pilotes (94 points).

Autre déçu, Frederico Bagnaia a lui aussi dû abandonner en Catalogne (2ème abandon de la saison) et compte désormais 66 unités de retard au classement sur le champion du monde en titre.

Les qualifications du Grand Prix d'Allemagne sont à suivre dès 22h sur Tipik et sur Auvio.