Direct vidéo : Suivez les essais et les qualifications du Moto GP des Pays-Bas

Fabio Quartararo va-t-il faire la passe de trois en remportant le GP des Pays-Bas. Le Français, qui reste sur deux victoires consécutives, est bien installé en tête du championnat du monde de MotoGP. Et il vise une nouvelle victoire ce week-end à Assen pour conforter sa place de leader.

D’autant plus que le circuit réussi plutôt bien au pilote français. Une victoire l’an dernier, trois autres podiums depuis le début de sa carrière… Quartararo a tout en main pour creuser l’écart sur ses poursuivants, l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) et l’autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), déjà respectivement relégués à 34 et 61 points.

"C’est une très bonne première partie de saison. Même si je pense qu’en début de saison je me plaignais un peu trop du manque de vitesse de ma moto et je n’étais pas assez concentré sur mon pilotage", a-t-il expliqué jeudi. "Après, quand on est arrivé en Europe, j’ai pu davantage me concentrer et j’ai eu de très très bons résultats", a-t-il retracé. "Au final le bilan est excellent après les dix premières courses, avec exactement le même nombre de points que l’an dernier à cette étape" (172).

A lui de montrer qu’il peut continuer à dominer la catégorie reine. Cela commence déjà par bien se qualifier ce samedi.