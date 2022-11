Direct vidéo – suivez les 8 Heures de Bahreïn, la dernière épreuve du Championnat du Monde d’endurance, en intégralité

Les 8 Heures de Bahreïn, sixième et dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde d’Endurance, se dérouleront ce samedi sur le circuit de Sakhir. La RTBF et Auvio vous proposent de vivre l’intégralité de la course, dont le départ sera donné à 12h, en direct vidéo !

C’est au terme de ces 8 Heures de Bahreïn que nous connaîtrons les Champions du Monde dans les catégories Hypercar, LPMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am.

Dans la catégorie reine, les deux Toyota GR010 Hybrid seront à nouveau opposées aux deux Peugeot 9X8 (dont ce sera la troisième apparition en WEC), et à l’Alpine A480, qui disputera la dernière course de son histoire.

En 2023, les constructeurs Toyota et Peugeot seront rejoints par Ferrari, Porsche et Cadillac. Tous viseront les victoires aux 24 Heures du Mans, qui fêteront leur centième anniversaire l’an prochain.