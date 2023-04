Direct vidéo - Suivez le Tour des Flandres en intégralité, frayeurs pour Van der Poel et Pogacar, de retour dans le peloton

On y est, le Tour des Flandres, c’est ce dimanche. Alors que le trio Wout van Aert-Tadej Pogacar-Mathieu van der Poel est attendu, c’est surtout le spectacle qui devrait être au rendez-vous ce dimanche.

Avec de nombreuses difficultés au programme et un casting cinq étoiles, tout semble réuni pour offrir un spectacle sensationnel dans l’une des courses les plus attendues de l’année.

L’équipe Jumbo-Visma, qui a remporté les cinq classiques les plus importantes de la saison jusqu’à ce dimanche, sera très scrutée et devra sans doute supporter une grande partie du travail même si van Aert ne part pas vraiment devant van der Poel et Pogacar dans la liste des favoris.

Avec une arrivée prévue aux alentours de 16h30 à Audenard, la RTBF met les petits plats dans les grands puisque vous pourrez suivre la course en direct sur La Une et sur notre site internet.