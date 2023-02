"Je n’en ai rien à foutre des expected goals" : Will Still et Edward Still opposés sur le plateau de La Tribune

Les frères Edward et Will Still étaient invités sur le plateau de La Tribune ce lundi. Le premier est en mission sauvetage à Eupen alors que le second fait actuellement briller le Stade de Reims. Deux frères qui ont la même passion, le même métier mais deux façons différentes de l’envisager.

"La plus grosse différence entre lui et moi, ce sont les expected goals", sourit Will. "Pour être honnête j’en ai rien à foutre des expected goals. Je me concentre plus sur le terrrain, sur l’aspect humain. Edward est très pointilleux et précis", explique-t-il.

"Il contrôle tout de A à Z dans ses équipes. Le moindre détail est mûrement réfléché et précis. Il aime le contrôle et pouvoir garder un oeil pour tout. Il est très méticuleux et précis. Mais il y a beaucoup de passion, c’est ça le point commun", ajoute-t-il.

Edward met lui aussi en évidence les qualités de son frère, notamment l’aspect moins rationnel. "Chez Will il y a une grande place pour l’instinct et l’émotion. Will a un feeling sur le terrrain, à l’entraînement comme en match. Il fait beaucoup de choses à l’instinct. C’est un instinct très précis, c’est fou. Et avec cela, il arrive à toucher ses joueurs, leurs émotions pour parvenir à les fédérer. C’est top."

Les deux jeunes entraîneurs, 32 et 30 ans, se sont ensuite prêtés au jeu du 'et il en pense quoi votre frère?', une séquence à voir ou revoir dans la vidéo ci-dessous.