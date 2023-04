Direct vidéo - Suivez la Flèche wallonne féminine : une triple dose de Mur pour un parcours corsé

127 kilomètres et sept ascensions dont trois fois le terrible Mur de Huy, c’est le menu corsé de la 26e édition de la Flèche wallonne féminine.



Le parcours connaît quelques modifications tous les ans mais il reste sensiblement le même. Le peloton s’élancera du centre de Huy à 8h35 pour grande boucle via Havelange, Ohey et Solières. Après 52,8 kilomètres, les coureuses aborderont le Mur de Huy pour la première fois. Les 75 derniers kilomètres seront costauds avec les 7 côtes du jour.



Avec son final atypique, c’est une véritable course de spécialistes. En 26 ans, 11 coureuses se sont imposées au sommet du Chemin des Chapelles mais quatre d’entre elles totalisent (van der Breggen, Vos, Cooke, Luperini) 18 victoires.



Annemiek van Vleuten, trois fois deuxième, Elisa Longo Borghini, trois podiums, Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma, deux fois sur le podium, Ashleigh Moolman-Pasio, neuf Tops 10, peuvent clairement être cataloguées au rang des spécialistes. Toutes n’abordent pas l’épreuve dans leur meilleure forme, à l’image de Marta Cavalli, la tenante du titre.



Cette course marquera aussi le retour à la compétition de Lizzie Deignan (2e en 2014 et 2017) après sa deuxième maternité.