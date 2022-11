Direct vidéo : Suivez la course dames des championnats européens de cyclocross

Namur vibre à l’heure du cyclo-cross ce week-end. Après la course masculine U23 sur le coup de 13h, les femmes rentrent en piste à 15h.

Autour de la Citadelle, les cyclo crosswomen se disputeront la couronne européenne. Quatre Belges seront notamment au départ : Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle et Laura Verdonschot. Elles seront notamment accompagnées de la championne d’Europe en titre, Lucinda Brand (Pays-Bas) et de sa dauphine, Blanka Kata Vas (Hongrie).

La Française Pauline Ferrand Prevot, quadruple championne du monde cette année, sera également de la partie. La nouvelle recrue de l’équipe INEOS Grenadiers sera forcément très suivie après de tels résultats.

Rendez-vous dès 15h