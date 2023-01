Direct vidéo - suivez la 7e et dernière étape du Tour de San Juan, un trio en tête

L'édition 2023 du Tour de San Juan se termine avec une septième étape de 112 kilomètres, tracée autour de San Juan. Sept boucles de 16 kilomètres sont au menu de ce dernier jour de course en Argentine.



Le parcours ne devrait pas chambouler le classement général actuel et donc la victoire finale devrait revenir à Miguel Angel Lopez, leader depuis sa victoire au sommet de l'Alto del Colorado.



Les sprinters devraient encore être à la fête. Ils sont déjà quatre à avoir levé les bras cette semaine. Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Fernando Gaviria et Sam Welsford seront donc candidat à une deuxième victoire. A moins qu'un cinquième mousquetaire ne s'invite au banquet.