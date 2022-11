Direct vidéo - Suisse-Cameroun: 1-0, Onana empêche le deuxième but suisse

La Suisse et le Cameroun entament leur Coupe du monde 2022 au Stade Al Janoub. Le coup d’envoi de ce match du groupe G est programmé à 11 heures. La Serbie et le Brésil complètent le groupe. Le meilleur résultat de ces deux équipes est un quart de finale, à trois reprises (1934-1938 et 1954) pour la Nati et en 1990 pour les Lions indomptables.

C’est d’ailleurs la première fois que les deux équipes s’affronteront. Candidate claire aux huitièmes de finale, la Suisse doit absolument s’imposer face à l’adversaire considéré comme le plus faible du groupe.

