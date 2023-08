Direct vidéo Suède - Australie : 1-0, les Suédoises ouvrent le score sur penalty

Lors de chaque Coupe du monde, c’est la même rengaine. Alors qu’une fois arrivées en demi-finales, elles sont encore quatre à espérer rêver de la finale, 90 minutes plus tard (et plus si affinités...), il y a forcément deux formations déçues. La Suède et l’Australie, en l’occurrence.

Les deux grands battus, incapables de se sublimer en demi-finale, se retrouvent donc quelques jours plus tard pour la petite finale. Dans ces cas-là, il faut parvenir à vite relever la tête. Retrouver des forces, de l’envie pour se surpasser une dernière fois et aller chercher le bronze.

Ce n’est pas toujours évident. Mais la perspective de gratter une petite médaille prend généralement assez vite le dessus sur la déception encore perceptible de la demi-finale perdue.

Alors, qui ira chercher la 3e place de cette 9e Coupe du monde féminine ? La réponse en direct vidéo sur notre site… et sur Tipik, évidemment !