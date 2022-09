Entre frustration et pragmatisme, Anderlecht ramène un point de son déplacement au FCSB

Après le nouvel accro à Westerlo, Felice Mazzu modifie ses cartouches. Il opère cinq changements et aligne une défense à quatre (en perte de balle) avec Jan Vertonghen à gauche. Les Bruxellois, avec un brassard noir en hommage à Mister Michel, commence bien. Majeed Ashimeru décoche la première frappe dès la 5e minute. La suite est plus compliquée.



Les Mauves sont bousculés dans le jeu. Avec Malcolm Edjouma à la manœuvre, le FCSB multiplie les tentatives (pas toujours précises) et les coups de coin. Hendrik Van Crombrugge se fait une frayeur (et aurait pu provoquer un penalty) à la demi-heure. Mais par à-coups, Anderlecht se montre dangereux. Francis Amuzu sert de détonateur sur le flanc gauche à deux reprises et par deux fois, Fabio Silva ne peut conclure. Il arrive d’abord trop court pour couper le centre de son équipier avant de placer sa reprise sur Stefan Tarnovanu (25e et 34e).



Andrea Compagno et son 1m95 montent au jeu pour apporter plus de présence côté roumain. Mais les occasions les plus franches restent pour le Sporting. Lior Refaelov (56e) et Kristian Arnstad (65e) tentent leur chance à distance. Tarnovanu intervient bien.