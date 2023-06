Direct vidéo - Roland-Garros : Swiatek fait la course en tête mais Muchova est rentrée dans le combat

Roland-Garros va déjà connaître son dénouement dans le tableau féminin ce samedi. Une nouvelle fois, Iga Swiatek fera office de favorite, elle qui s’était déjà imposée l’année dernière à la Porte d’Auteuil et qui n’a pas perdu un set du tournoi cette année. Mais face à elle, on retrouve une Karolina Muchova très inspirée depuis le début de la quinzaine et qui a réalisé un incroyable retournement de situation en demi-finale face à Aryna Sabalenka.

La Tchèque devra toutefois faire abstraction de l’enjeu, elle qui n’est pas une habituée des grands rendez-vous puisqu’elle n’a jamais disputé de finale d’un niveau supérieur aux WTA 250. Souvent freinée par les blessures, Muchova n’avait jamais passé la deuxième semaine sur l’ocre parisien, mais elle semble libérée sur cette quinzaine et joue un tennis varié qui pourrait déranger la Polonaise. Pour la confiance, elle pourra s’appuyer sur la seule confrontation qu’il y a eue entre les deux joueuses, même si le contexte était bien différent. En 2019, lors du tournoi de Prague, Swiatek n’avait que 17 ans et était issue des qualifications. Muchova l’avait emporté en trois sets 4-6 6-1 6-4 en 2h29.

Bien plus expérimentée désormais avec trois titres du grand chelem, Swiatek sera la grande favorite. Véritable rouleau compresseur depuis le début du tournoi, la Polonaise n’a pas perdu un set et n’a passé que 7h41 sur le court, en profitant notamment de l’abandon de Tsurenko en huitième de finale après 31 minutes de jeu. Karolina Muchova a, de son côté, vécu un tournoi un peu plus éreintent, même si elle n’a concédé que deux sets, avec 12h04 passées sur la terre battue parisienne. Son combat de 3h13 en demi-finale face à Sabalenka pourrait peser dans les jambes. Tombeuse de géantes, la Tchèque n’a cependant jamais perdu face à des joueuses du top 3 et a donc de sérieux arguments pour embêter la Polonaise.