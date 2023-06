Direct vidéo - Roland-Garros : Elise Mertens remporte le premier set 6-1 contre Jessica Pegula

Elle n’a pas forcément rassuré mais là voilà au 3e tour de Roland-Garros. En délicatesse avec son jeu, surtout son coup droit, et en passe de confiance depuis quelques mois, Elise Mertens s’apprête à vivre son premier gros test de la quinzaine parisienne ce vendredi.

Après avoir évincé Viktória Hrunčáková (6-1, 6-4) au premier tour, puis Camila Osorio au second (6-3, 7-6), Mertens s’apprête en effet à affronter Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale.

Pas la plus connue des joueuses qui trustent le Top 10 au classement WTA et déjà âgée de 29 ans, l’Américaine n’en reste pas moins une vraie adversaire, solide et coriace à jouer. Quart de finaliste Porte d’Auteuil l’an dernier, Pegula partira d’ailleurs favorite de cette rencontre.

Un statut d’outsider qui pourrait d’ailleurs convenir à Mertens, si l’on écoute les propos de notre consultant Philippe Dehaes, interrogé par Christope Delstanches : "Ce sera un tour difficile. Elle joue contre la numéro 3 mondiale. Élise n’est pas très bien pour le moment. Elle ne fait pas une saison incroyable. On a vu sur le match précédent qu’elle avait des difficultés à servir. Son coup droit n’est pas encore là. De son côté Jessica Pegula a un jeu très offensif, très agressif mais la terre battue n’est pas la surface préférée de l’Américaine. Le jeu est plus lent ce qui pourrait faire les affaires d’Elise".

Alors, Elise Mertens peut-elle créer la surprise en s’offrant la 3e joueuse mondiale ? La réponse dès 11h45.