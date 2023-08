Le Renewi Tour se termine dimanche par la 5e et dernière étape entre Riemst et Bilzen. Tim Wellens pourra-t-il conserver le maillot de leader ?

Ce dimanche, c’est un parcours de 187,3 km avec des passages par la Côte de Hallembaye, la Côte de Wonck, le Slingerberg et le Keiberg qui attend les coureurs.

Mais ces derniers, qui jugent les trois derniers kilomètres du parcours trop dangereux (ils sont partis tôt ce matin et ont déjà pu juger de la dangerosité du circuit local), se sont arrêtés sur la ligne d'arrivée et ont choisi de neutraliser la course pendant une bonne demi-heure avant de repartir.

Les temps seront finalement gelés à six kilomètres de l'arrivée, et les sprints pour les bonifications ont été supprimés.

Au classement général, Wellens est en tête avec 24 secondes d’avance sur Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) et 26 sur Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

Qui succédera à l’Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2021 (l’édition 2022 n’ayant pas eu lieu) ? Réponse en fin d’après-midi.