Direct vidéo - Renewi Tour, 4e étape : les sprinteurs de nouveau à la fête à Peer

Depuis la première étape remportée par Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) à Ardooie mercredi, les sprinteurs n'ont plus eu voix au chapitre sur ce Renewi Tour. Ce samedi, la 4e étape tracée entre Beringen et Peer (179.4 kilomètres) devrait rendre le sourire aux coureurs les plus rapides du peloton !

Au lendemain de la prise de pouvoir de Tim Wellens (UAE Team Emirates), 2e derrière Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) à Grammont malgré un pneu crevé, le peloton prend la direction du Limbourg et attend avec impatience un nouveau sprint massif...

4e à Ardooie, 5e à Grammont, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) est en forme...et sera un sérieux candidat à la victoire à Peer.