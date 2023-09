Direct vidéo : qui pour faire tomber l'invincible Serbie ? Suivez les demi-finales et les finales de l'Euro de Basket 3x3

C'est la dernière ligne droite de l'Euro de Basket 3x3 ! Après la phase de poules, disputée mardi et mercredi, et d'indécis quarts de finale ce jeudi matin, les quatre meilleures équipes européennes se retrouvent à Jérusalem pour se disputer le titre de champion d'Europe de la discipline.

Malgré l'élimination de la Belgique, dominée par la Lituanie, il reste du beau monde puisque la Serbie, quadruple championne d'Europe en titre, est toujours là, malgré trois matches consécutifs difficiles. Plus jamais bousculés de leur trône européen depuis 2018, les Serbes veulent s'offrir une 5e couronne consécutive. Pour les empêcher de le faire, la Lettonie, 2e l'an dernier et qui semble avoir les cartes, physiques, techniques et tactiques, pour faire souffrir les grandissimes favoris serbes. Dans l'autre demi-finale, la France, très convaincante depuis le début du tournoi et invaincue (3/3) défiera une autre équipe invaincue, la Lituanie, tombeuse de la Belgique en quarts. Une opposition de style qui promet de très belles choses.

Pour conclure cette soirée en beauté, on vous proposera également la finale (et la petite finale) chez les dames. Les Françaises, tenantes du titre éliminées, le plateau féminin se cherche de nouvelles reines: qui des Pays-Bas, miraculés face à l'Allemagne, de l'Espagne, sacrée en 2021, de la Lituanie, 3e nation mondiale ou du Portugal, invité surprise et bourreau des Françaises, l'emportera ? La réponse dès 17h30 en direct vidéo commenté.