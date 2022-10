Direct vidéo : Quel sera le menu du Tour de France 2023 ?

Le parcours de la 110e édition du Tour de France sera dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris. On connaît déjà l’entrée et le dessert mais quel sera le reste du menu ? Comme toujours des rumeurs circulent et quelques informations ont fuité. Le tracé du deuxième Tour de France Femmes sera également révélé. Suivez ces présentations en direct vidéo à partir de midi.



La Grande Boucle s’élancera de Bilbao le 1er juillet et restera trois jours au Pays basque. Le premier maillot jaune sera attribué après une étape en ligne très vallonnée de 185 kilomètres. Le lendemain (le 2 juillet), le peloton prendra la direction de San Sebastian via le Jaizkibel. Le retour en France est prévu pour la fin de la troisième étape. La suite est forcément plus hypothétique mais elle devrait passer par des Pyrénées (en mode "light" ?) et les Alpes. On évoque aussi un détour par l’Alsace avant le retour vers Paris.



La course dames volera de ses propres ailes et ne devrait plus partir de Paris. La ville de Clermont-Ferrand pourrait accueillir le départ de la première étape. Ce qui autorise à aller vers les deux grands massifs français : les Alpes et les Pyrénées.