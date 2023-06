E-Prix de Jakarta : Max Günther récidive et s'offre la pole, Stoffel Vandoorne 5e sur la grille (Direct vidéo 9h55)

Le Championnat du Monde de Formule E est de retour en Asie ce week-end avec, au programme, deux E-Prix disputés à Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Ce dimanche, la RTBF et Auvio vous proposent de vivre en direct vidéo le deuxième des deux E-Prix de Jakarta (9h55).

Tôt ce martin, Stoffel Vandoorne (DS Penske), présent dans le Groupe B de la séance de qualification, a réussi à se hisser en quarts de finale où il a été éliminé par Max Günther (Maserati MSG Racing). Auteur du meilleur chrono des quatre pilotes éliminés à ce stade, il partira, comme samedi, depuis la cinquième place sur la grille de départ.

La pole position est une nouvelle fois revenue à l'Allemand Max Günther, intouchable sur un tour lancé sur ce circuit de Jakarta. Il s'élancera devant Jake Dennis (Avalanche Andretti), Mitch Evans (Jaguar Racing) et Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing).

Vainqueur samedi, l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche Formula E Team) compte désormais 126 points et est revenu à deux longueurs du Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing), septième et auteur du tour le plus rapide (128 points). Le Britannique Jake Dennis, deuxième pour la quatrième fois de la saison, est lui aussi dans le coup avec 114 points.

Percuté par son coéquipier Sam Bird (Jaguar Racing) en fin de course, le Néo-Zélandais Mitch Evans, vainqueur du tout premier E-Prix de Jakarta en 2022, a lui fait une très mauvaise opération dans l'optique de la course au titre (94 points).

Tout comme, dans une certaine mesure, le Français Jean-Eric Vergne (DS Penske), cinquième samedi (97 points) derrière son coéquipier Stoffel Vandoorne (DS Penske), auteur de son meilleur résultat de la saison en Indonésie.

Le constructeur français DS fêtera, lors de ce second E-Prix de Jakarta, sa centième apparition en Formule E. Et compte bien profiter de cet anniversaire pour faire briller ses couleurs...