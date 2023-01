Direct vidéo - Qualifications de l'E-Prix du Mexique : Stoffel Vandoorne entame la défense de son titre mondial

Quasiment cinq mois jour pour jour après être devenu Champion du Monde de Formule E à Séoul, Stoffel Vandoorne, qui défend désormais les couleurs de l'équipe DS Penske, est de retour en piste avec l'objectif de réaliser le doublé.

Et cela passe par un bon résultat dès l'E-Prix du Mexique, la manche inaugurale de la saison 9 du Championnat du Monde de Formule E. Nous vous proposons de vivre la séance de qualification (16h30) et la course (20h45) en direct sur Auvio.

Les essais d'avant-saison du Championnat du Monde de Formule E, qui ont eu lieu en décembre sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, ont permis à Stoffel Vandoorne de se familiariser avec son nouvel environnement chez DS Penske et avec la Gen3, la monoplace de Formule E de toute dernière génération, bien plus puissante, légère et rapide que la Gen1 (saisons 1-4) et la Gen2 (saisons 5-9).

Sur un circuit qui lui a rarement souri (jamais dans les points, et son moins bon résultat en 2022 avec une onzième place), le pilote belge tentera de conjurer le sort et de prouver à tous qu'il est un très sérieux candidat à sa propre succession...