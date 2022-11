Le Sénégal se rebiffe face au Qatar, quasiment éliminé de sa Coupe du monde

Malgré une prestation bien plus aboutie que face à l'Equateur et le premier but de son histoire dans la compétition, le Qatar s'est incliné 1-3 face au Sénégal ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe du Monde.

Une grosse bourde de Boualem Khoukhi, qui a offert une friandise à Boulaye Dia peu avant la pause, a permis aux Lions de la Teranga de prendre l'avantage en fin de première période (41' 0-1). Les Sénégalais ont ensuite rapidement doublé la mise après la pause grâce à une jolie reprise de la tête de Famara Diedhiou (48' 0-2).

Avant cela, à la demi-heure de jeu, les Qataris auraient pu créer la sensation. Mais le contact entre Ismaïla Sarr et Akram Afif dans le grand rectangle sénégalais n'a pas été jugé fautif par l'arbitre de la rencontre, Antonio Mateu, alors qu'accorder un penalty en faveur du Qatar n'aurait pas été scandaleux...

Alors que le plus dur semblait fait à 0-2, les Africains ont ensuite laissé leurs adversaires revenir dans la partie. Premiers tirs cadrés, et puis... premier but du Qatar en Coupe du Monde, parti du crâne de Mohammed Muntari (78' 1-2). Mais dans la foulée, Cheikh Dieng, fraîchement monté au jeu, a rendu deux buts d'avance au Sénégal et scellé la défaite du pays hôte de ce Mondial 2022 (84' 1-3).

Même si, dans les faits, le Qatar peut encore espérer atteindre les huitièmes de finale, les Bordeaux devront réaliser l'exploit de battre les Pays-Bas et compter sur des résultats très favorables (pour eux) dans les autres rencontres du Groupe A pour passer le cap de la phase de poules.

Si les Pays-Bas battent l'Equateur plus tard dans la journée, le Qatar sera mathématiquement éliminé de sa Coupe du monde.