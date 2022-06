Direct vidéo, Pologne - Belgique : Dries Mertens titulaire, suivez l'avant-match avec Complètement foot

Surclassés par les Pays-Bas (défaite 1-4), révoltés face à la Pologne (victoire 6-1), piégés au pays de Galles (partage 1-1), les Diables Rouges disputent ce mardi soir une quatrième rencontre de Nations League dans le cadre du groupe 4 de la Ligue A.

Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku n'accompagneront pas l’équipe belge en Pologne pour la quatrième journée. Roberto Martinez avait déjà indiqué samedi, après le dernier match au pays de Galles, à Cardiff, que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier n'iraient pas à Varsovie pour le quatrième et dernier match de ce rassemblement de juin.