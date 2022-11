Direct vidéo - pays de Galles - Angleterre, 0-0 : Rashford rate une énorme occasion

Le pays de Galles affronte l'Angleterre dans le cadre de la troisième journée du Groupe B de la Coupe du monde 2022. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20 heures au stade Ahmad Bin Ali.

Avec 4 points au compteur et une belle différence de buts, l'Angleterre (1) se retrouve dans une bonne posture pour accéder au deuxième tour. Alors qu'ils ont donné l'impression de jouer le 0-0 contre les Américains, les Anglais ne devraient pas faire de nouveau preuve d'une étonnante apathie face à leurs voisins gallois pratiquement éliminés (1 point, 4e). Battus 2-0 par l'Iran, Gareth Bale et ses équipiers doivent empiler les buts aux Anglais et espérer que l'Iran et les États-Unis se quittent sur un match nul.



Vous pourrez suivre ce match en direct vidéo et commenté sur www.rtbf.be/sport, mais aussi en Dab+.

Les compositions :

Pays de Galles : Ward - Williams, Rodon, Mepham, Davies - Allen, Ampadu, Ramsey - Bale, Moore, James

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Foden, Kane, Rashford