Direct vidéo - Pays-Bas – États-Unis : 3-1, Dumfries refroidit les espoirs américains

Les choses sérieuses commencent au Qatar avec la phase à élimination directe. Ce sont les Pays-Bas et les États-Unis qui ouvrent le bal des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ce samedi. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 16 heures au stade international de Khalifa, à Doha.

Sept points sur neuf, cinq buts marqués en trois matches, un but encaissé : sans briller, les Oranjes se sont qualifiés pour le tour suivant en terminant facilement en tête du groupe A. Sérieux et appliqués, les hommes de Louis van Gaal sont en mission.

Pour atteindre les quarts de finale, les Hollandais devront se défaire des États-Unis, qui se sont qualifiés pour les 1/8, comme en 2010 et 2014, en venant à bout de l'Iran lors de leur dernier match du groupe B (1-0). Jeune et joueuse, la Team USA de Gregg Berhalter n'aura rien à perdre et compte bien jouer un mauvais tour aux Pays-Bas.

Vous pourrez suivre cette rencontre en direct vidéo et commenté sur notre site, mais aussi en Dab+.

Les compositions :

Pays-Bas : Noppert - Timber, van Dijk, Ake - Dumfries, de Roon, de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

États-Unis : Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Adams - Musah, McKennie - Weah, Ferreira, Pulisic