Direct vidéo - Paris-Roubaix dames : suivez le final de la course aux pavés !

Lizzie Deignan, enceinte de son deuxième enfant, fait l'impasse sur la saison et ne défendra donc pas son titre. La porte semblait ouverte pour sa dauphine de l'an dernier, la Néerlandaise Marianne Vos, dont les aptitudes sur les pavés, développées en cyclocross notamment ne sont plus à prouver. Elle a toutefois été testée positive au covid samedi matin.

A 34 ans, Vos comptait bien inscrire une nouvelle course historique à son palmarès après avoir remporté le Tour des Flandres il y a neuf ans déjà. La coureuse Jumbo-Visma avait préféré ne pas disputer l'Amstel Gold Race la semaine dernière pour peaufiner sa préparation pour Roubaix, tout comme la championne de Belgique Lotte Kopecky, étincelante gagnante du Ronde et des Strade Bianche, mais qui annonce s'aligner sans pression et qui pourrait se mettre au service de son équipière au sein du Team SD Worx, Chantal Van den Broek-Blaak. La Néerlandaise avait sacrifié ses chances de victoire sur le Tour des Flandres pour "offrir" la course à la Belge il y a deux semaines.

Mais même privée de Deignan, la formation Trek-Segafredo visera le doublé avec un bloc solide, autour de la championne d'Europe Ellen van Dijk et de sa compatriote Lucinda Brand, ou encore la championne du monde Elisa Balsamo et la troisième du podium 2021 Elisa Longo Borghini et l'ancienne championne de France Audrey Cordon-Ragot.

La jeune Belge Alana Castrique (22 ans), que l'on peut considérer comme "régionale de l'étape" puisqu'elle habite à une trentaine de kilomètres de Roubaix, disputera la course pour la deuxième fois, après avoir terminé sur le vélodrome l'an dernier avant d'apprendre qu'elle était arrivée en-dehors des délais.

Paris-Roubaix femmes, une course à suivre à partir de 13h30 en live vidéo et sur Tipik en télévision.