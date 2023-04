Direct vidéo - Paris-Roubaix : Chute pour Peter Sagan et Sébastien Grignard, crevaisons pour Sénéchal et Asgreen

Des pavés, des pavés et encore des pavés. Les 175 coureurs au départ de la 120e édition de Paris-Roubaix le savent, ce n’est pas une partie de plaisir qui les attend entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix ce dimanche lors de l’Enfer du Nord. 256,6 km de souffrance à suivre en compagnie de la RTBF qui suivra ce rendez-vous incontournable en direct commenté à partir de 11h25 et en direct vidéo dès 13h40.

Wout van Aert et Mathieu Van der Poel, éternels rivaux, seront les deux grandes stars de l’après-midi et sont prêts à en découdre une nouvelle fois. S’ils ont les faveurs du pronostic, une horde d’outsiders (à commencer par Filippo Ganna, Mads Pedersen et Stefan Küng) peut prétendre à la victoire dans cette course mythique qui a toujours su offrir un moment de gloire aux quidams du peloton.

Vingt-neuf secteurs pavés, certains plus glissants que d’autres, animeront la journée pour un total de 54,5 km parcourus sur ces chemins piégeux et irréguliers. La Trouée d’Arenberg (94 km de l’arrivée), Mons-en-Pévèle (48km) et le Carrefour de l’Arbre (17 km) sont les trois secteurs classés cinq étoiles et points de passages déterminants pour aller chercher le Graal sur le Vélodrome aux alentours de 17h.