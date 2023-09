Direct vidéo : parade de stars au Mémorial Van Damme, Duplantis vise le record du monde à la perche

Jolie performance de Robin Vanderbemden, qui s’est classé 2e de la course B du 400m masculin, en signant son record personnel en 45.51. La victoire est revenue au Néerlandais Isayah Boers, alors que Julien Watrin a pris la troisième place en 45.60, meilleur temps de sa saison. Florent Mabille (46.11) et Jonathan Sacoor (46.18, record de saison) ont terminé septième et huitième.