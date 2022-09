Direct vidéo - MotoGP Saint-Marin : Fabio Quartararo avec la menace Francesco Bagnaia dans le rétro

Fabio Quartararo fonce vers son deuxième titre de Champion du Monde de MotoGP mais garde un œil attentif sur la menace Francesco Bagnaia : l'Italien vise un quatrième succès consécutif ce week-end à Saint-Marin, 14e étape du championnat.

C'est sur ce circuit de Misano, lors du Grand Prix d'Emilie-Romagne 2021, que le Niçois est devenu il y a près d'un an le premier Français à décrocher le titre de Champion du Monde de MotoGP : "Cela reste évidemment un grand souvenir, mais il faut rester concentré sur le championnat de cette année", a toutefois souligné le pilote Yamaha en débarquant sur les bords de l'Adriatique.

"El Diablo" a de la marge en tête du classement grâce à sa superbe deuxième place il y a dix jours en Autriche : 32 points d'avance sur Aleix Espargaro (Aprilia) et 44 sur Francesco Bagnaia (Ducati), à l'entame du dernier tiers de la saison (20 courses au total).

Le champion en titre, âgé de 23 ans, se méfie toutefois de l'Espagnol, pas au mieux en Autriche (6e) après une chute. Mais plus encore de l'Italien, "l'homme des dernières courses et l'homme à battre", comme il l'a qualifié récemment : "Pecco" compte déjà cinq victoires cette saison, dont trois lors des trois derniers Grand Prix (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Autriche).

Depuis sa victoire il y a un an lors du Grand Prix d'Aragon en septembre 2021, sa première dans la catégorie reine MotoGP, l'Italien a gagné 9 des 19 courses qu'il a disputées.

Seuls un mental encore fragile et quelques erreurs en début de saison (chutes au Qatar, au Mans et en Allemagne) l'ont empêché de rester dans la roue d'un Fabio Quartararo comptant moins de succès (3) mais plus régulier.

Ce week-end sera aussi le dernier en MotoGP de "Dovi", l'Italien Andrea Dovizioso (Yamaha-RNF), 36 ans, vice-Champion du Monde à trois reprises.