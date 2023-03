Direct vidéo MotoGP Portugal : suivez toutes les courses en direct, Marc Marquez en pole en MotoGP

La MotoGP est de retour ! Dimanche, les pilotes s’affronteront au Portugal, sur le tracé de Portimao, pour le premier Grand Prix de la saison. C’est Marc Marquez (Honda), sextuple champion du monde en catégorie reine, qui s’élancera en pole position devant le champion du monde sortant, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati), et son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac).

Alors que la première course principale de la saison n’a pas eu lieu, Bagnaia a déjà pris la tête du classement du championnat du monde des pilotes (12 points) en remportant la première course sprint de l’histoire devant Martin (9) et Marquez (7).

En Moto2, c’est le Tchèque Filip Salac (Kalex) qui a décroché la pole. De son côté, Barry Baltus, son équipier belge, a signé le 15e temps des qualifications du Grand Prix du Portugal.

Le programme du dimanche :

12H : course en Moto3

13H15 : course en Moto2

15H : course en MotoGP