Direct vidéo - MotoGP Pays-Bas : la pole pour Bezzecchi, la course sprint prévue à 15h

Place aux qualifications du MotoGP (et du Moto3 et Moto2) ainsi qu'à la course sprint ce samedi dans le cadre du MotoGP des Pays-Bas sur le circuit d'Assen. Poleman la semaine dernière en Allemagne, Francesco Bagnaia a vu son rival espagnol Jorge Martin revenir sacrément dans le coup en remportant à la fois la course sprint et la course du dimanche.

Un duel qui booste l'intérêt de ce MotoGP des Pays-Bas alors que Martin est revenu à 16 longueurs du leader du championnat du monde Bagnaia et que Marco Bezzecchi (+34 par rapport à Bagnaia) a perdu du terrain mais reste toujours en course.

Les moments cruciaux de la journée du samedi sont prévus aux alentours de 11h30 avec le résultat des qualifs MotoGP et sur le coup de 15h avec le départ de la course sprint.