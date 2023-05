Direct vidéo MotoGP Le Mans : Bagnaia et Viñales se touchent et abandonnent, Barry Baltus 7e en Moto 2

A la peine en Espagne il y a deux semaines, Fabio Quartararo (Yamaha) tentera de se relancer à domicile au Grand Prix de France de MotoGP, tandis que le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) voudra confirmer son hégémonie, ce week-end au Mans. Il s’élancera en pole, tout comme lors de la course sprint samedi au terme de laquelle il a terminé en troisième position. Une course sprint remportée par Jorge Martin.

Le Français, champion du monde 2021, sera très attendu par les fans tricolores sur le circuit Bugatti qui accueillera le 1000e Grand Prix de l’histoire du Moto GP mais qui habituellement ne lui réussit pas trop en course. En effet, en huit participations, toutes catégories confondues, 'El Diablo' n’a obtenu qu’un seul podium, avec une troisième place en 2021 dans la catégorie reine. Pourtant, il y a décroché trois pole positions dont deux en Moto GP (2020, 2021).

Bagnaia n’est pas non plus en réussite en MotoGP au Mans où il n’a pas fait mieux que quatrième en quatre participations. L’an passé, il avait chuté après être parti en pole position. Mais la supériorité de sa Ducati devrait l’aider à décrocher son premier podium sur les terres de son grand rival français.

A Jerez, l’Italien, qui restait sur deux chutes, a remis les pendules à l’heure en remportant la course et en terminant deuxième du sprint. Ainsi, il s’est échappé au classement du championnat où il totalise désormais 87 points et devance l’Italien Marco Bezzechi (Ducati-VR46) et le Sud-Africain Brad Binder (RSA/KTM) de respectivement 22 et 25 points.

Le programme du jour

11h00 : course Moto3

12h15 : course Moto2

14h00 : course MotoGP