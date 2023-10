Direct vidéo MotoGP Japon : la course est suspendue en raison de la pluie

Les motos ont pris leurs quartiers au Japon pour la quinzième manche du championnat du monde 2023. Et à sept Grand-Prix de la fin, le suspense est encore entier. Les trois premiers au classement se tiennent en 47 points. Mieux encore, il ne reste plus que huit petites unités entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin en deuxième et troisième positions. Et l’Espagnol est en forme ce week-end, il a décroché la pole et a remporté la course sprint ce samedi.

Les fans de la discipline oublieront leur grasse matinée ce dimanche car le GP du Japon nous promet du spectacle pendant les 24 tours de piste, qui seront à suivre en direct vidéo sur la RTBF !

Lors du dernier Grand-Prix, en Inde, c’est Marco Bezzecchi qui s’est imposé.