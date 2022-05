Direct vidéo - MotoGP Global Series 2022 : Round 1

Le coup d’envoi de la campagne 2022 des MotoGP Global Series sera donné ce vendredi 27 mai depuis le paddock du circuit du Mugello. Vous aurez une nouvelle fois l’occasion de suivre l’intégralité de l’action en direct sur Auvio.

Retour à un planning plus conventionnel après deux saisons bousculées par la pandémie du coronavirus et des conditions de jeux différentes. Terminé pour les joueurs d’évoluer dans le confort de son domicile. Depuis le sacre de Lorenzo Daretti sur Yamaha, le 12 novembre dernier, la DORNA (détentrice des droits de la discipline) a souhaité reprendre le cours naturel des choses avec une présence des joueurs sur place, lors de manches réelles de la saison MotoGP.

C’est pourtant après plusieurs mois de sélections en ligne, que les noms des 12 joueurs retenus pour cette saison 2022 des Global series ont été dévoilés. Qualifiés parmi les 27 gamers de la phase de "pro draft" et après une méticuleuse sélection de la part des teams officiels de la discipline, il n’est pas surprenant de retrouver sélectionnés des noms bien connus comme : Hammer, Saveri et Daretti.

Certains transferts, à l’image de ce qu’il est donné de voir dans la réalité, offrent un souffle d’air frais à un peloton stagnant depuis plusieurs années.

L’exemple le plus concret est celui d’Andrea Saveri, titulaire Ducati depuis son titre acquis en 2019 qui rejoint les rangs de Suzuki Ecstar. Pierro Riccuti, l’une des révélations de l’an dernier, récupère une excellente place dans l’équipe Italienne.

Les équipes privées ont quant à elles confié leurs images à plusieurs jeunes loups aux dents longues qui comptent bien bousculer la hiérarchie dès la première épreuve parmi eux : Tateego (Gresini), Vindex813 (Yamaha RNF), Sbadalongo (Mooney VR46). Un futur champion, se cache-t-il parmi ces noms ?



Les qualifications des deux premières courses de la saison se sont conclues ce jeudi après-midi. La nouvelle combinaison Suzuki/Saveri (AndrewZH) n’a pas tardé à imposer sa domination obtenant les deux pole positions.

Tout d’abord sous la pluie au tortueux tracé du Sachsenring (chrono 1 : 22.964) avant d’enchaîner sous le soleil du Mugello, obtenant le tour le plus rapide dans son jardin pour 18 millièmes de secondes face à Daretti (chrono 1 : 41.832).



Comme lors des éditions précédentes, les différents partenaires du MotoGP seront impliqués dans les lots offerts aux différents lauréats à la conclusion de la saison. Voiture, moto, ordinateurs, montres et bien d’autres surprises attendent les plus performants lors des dix courses composant le calendrier.

Une nouvelle fois, pas de récompenses pécuniaires à la clé, mais une expérience unique et un spectacle garanti pour les spectateurs.



Saveri est-il déjà lancé sur la voie royale d’un second titre mondial ? Rendez-vous ce soir en direct dès 19 heures sur Auvio, pour suivre les deux épreuves de 10 tours tout d’abord en Allemagne et dans la foulée en Italie.