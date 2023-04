Direct vidéo - MotoGP : Francesco Bagnaia en pole pour la course sprint

Austin accueille le Grand Prix des Amériques, troisième manche du championnat du monde Moto GP. Le circuit texan, inauguré en 2012, s’étend sur 5,513 kilomètres et est rythmé par 20 virages. Samedi, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché la pole position, loin devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco, seulement 7e et 9e des qualifications.

Le champion du monde en titre MotoGP s'élancera devant l'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR) et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) lors du sprint samedi à 22 heures et dimanche pour la course principale.

Samedi 15 avril :

15h40-16h10 : essais libres 3 Moto3

16h25-16h55 : essais libres 3 Moto2

17h10-17h40 : essais libres 3 MotoGP



17h50-18h05 : Qualifs 1 MotoGP

18h15-18h30 : Qualifs 2 MotoGP

19h50-20h05 : Qualifs 1 Moto3

20h15-20h30 : Qualifs 2 Moto3

20h45-21h : Qualifs 1 Moto2

21h10-21h25 : Qualifs 2 Moto2

22h : course sprint MotoGP