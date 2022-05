Direct vidéo - MotoGP Espagne : suivez les différentes courses de la 6e manche

Sur le circuit de Jerez, Francesco Bagnaia (Ducati) s’élancera en pole pour la septième fois de sa carrière. Il a devancé, lors de la séance qualificative, la Yamaha du leader du championnat du monde Fabio Quartararo et l’Aprilia de l’Espagnol Aleix Espargaro. Grosse déception en revanche pour le co-leader du championnat, Alex Rins (Suzuki), qui partira à une décevante quatorzième position.

Le programme

9H00 : Warm-Up

11H00 : Course Moto3

12H20 : Course Moto2

14H00 : Course MotoGP