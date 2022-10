Direct vidéo - MotoGP en Malaisie : suivez les qualifications à Sepang

Le Sepang International Circuit est le théâtre du 19e et avant dernier Grand Prix de la saison du championnat du monde de moto vitesse. Suivez les qualifications des catégories Moto3, Moto2 et MotoGP en direct vidéo ce samedi dès 6h30.



Si le titre a déjà été attribué à Izan Guevara en Moto3, le suspense reste entier dans les deux autres cylindrées. Pour les candidats à la couronne mondiale, il n’y a plus le droit à l’erreur et cela commence dès les qualifications de ce Grand Prix de Malaisie.



Francesco Bagnaia (Ducati), cinq fois en pole cette saison, peut être sacré en catégorie reine. Fabio Quartararo (Yamaha) doit lui au plus vite oublier ses errements des dernières courses pour espérer reconduire son titre.



En Moto2, la lutte s’annonce totalement indécise entre Ai Ogura (Kalex) et Augusto Fernandez (Kalex). Les deux pilotes sont seulement séparés par 3,5 points.