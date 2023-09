Direct vidéo, MotoGP Catalogne : place à la catégorie reine (départ à 14h)

Francesco Bagnaia à qui perd gagne ! Battu samedi lors du sprint du GP de Catalogne par le local de l’étape Aleix Espargaro (Aprilia) après être parti en pole position, le pilote Ducati a toutefois conforté sa place de leader au championnat du monde.

Après s’être fait chiper en fin de matinée la première place des qualifications et le record du tour qu’il avait établi la veille, le Catalan a pris sa revanche sur l’Italien quelques heures plus tard en remportant la course sprint pour le plus grand plaisir de ses milliers de fans.

Sur ses terres, Espargaro, qui est né à Granollers, à quelques kilomètres du circuit de Catalunya, est en grande forme. Meilleur temps des essais qualificatifs vendredi, il a confirmé samedi avec la deuxième place en qualifications et son succès dans le sprint au terme d’un joli duel avec Bagnaia.

Bien parti, l’Espagnol a mis la pression d’entrée sur le Transalpin et a fini par le dépasser au bout de ligne droite des stands à la mi-course grâce à un superbe freinage. Il a ensuite rapidement creusé l’écart et décroché sa première victoire en sprint.

"Je suis très content, c’était une belle journée. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour apporter des améliorations et aujourd’hui ma moto était une fusée", a souligné Espargaro

Un mois après son succès au GP de Grande-Bretagne, le Catalan confirme son retour en force et s’empare de la cinquième place au championnat.

Bagnaia n’était toutefois pas déçu de sa performance puisqu’il a encore augmenté son avance en tête du classement en la portant à 66 points sur l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), cinquième samedi. L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), grand perdant de la journée après sa décevante huitième position, pointe désormais à 75 longueurs de son compatriote.

"Je suis très satisfait de la journée, même si je n’ai pas pu gagner la course sprint. J’ai repoussé mes freinages au maximum mais je n’ai pas pu rester en tête et ensuite c’était impossible de suivre le rythme d’Aleix", a expliqué le Turinois.

Zarco déçu, Quartararo résigné

Sixième des qualifications mais à seulement deux dixièmes de la pole position, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) a connu un sprint frustrant en raison d’un départ complètement manqué qui l’a fait reculer de six rangs.

Même s’il a limité la casse en arrachant la septième place dans le dernier virage, l’Avignonnais, qui avait fait le pari de chausser un pneu arrière medium, a manqué une belle occasion de décrocher une nouvelle place d’honneur et recule au sixième rang au championnat.

"Dommage, ce départ raté ça me coûte beaucoup trop de places. J’ai les boules car j’étais le seul à choisir le medium et franchement j’étais très compétitif. Partir sixième et sortir douzième (du premier virage)… Je suis déçu et en colère. C’est vraiment dommage", a reconnu le pilote de 33 ans.

L’autre Français de la grille, Fabio Quartararo (Yamaha) a encore connu une journée difficile, à l’image de sa saison où il passe plus de temps à se battre avec sa moto qu’avec ses adversaires.

Seulement 17e des qualifications, le champion du monde 2021 a également manqué son départ et a perdu toute chance de finir dans le Top 10 dès le premier virage. 21e et avant-dernier pendant quelques tours, il a finalement terminé 18e.

"Ce week-end on a essayé pas mal de choses, mais rien n’a été mieux et on est revenu en arrière sur tout ce qu’on a essayé…, a déploré le Niçois, résigné. C’était compliqué de vraiment trouver du rythme donc ça a été difficile."