Direct vidéo - MotoGP Argentine : Suivez les qualifications et la course sprint

Auteur d’un sans-faute sur la manche inaugurale de la saison de MotoGP au Portugal, le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) tâchera de récidiver ce week-end en Argentine, 2e étape de la saison où les absents seront nombreux, à commencer par Marc Marquez.

Près d’un pilote sur cinq engagé dans le championnat 2023 manquera à l’appel lors des premiers tours de roue vendredi, sur le tracé de Termas de Rio Hondo (nord). La faute aux violentes chutes qui ont émaillé la manche portugaise le week-end dernier.

Parmi eux, le sextuple champion du monde Marc Marquez (Honda) manquera ce deuxième GP de la saison en raison d’une fracture à la main. Dimanche, l’Espagnol a été à l’origine d’un accident avec le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia-RNF), lui aussi convalescent – et donc absent.

Pour son erreur, qu’il a reconnue, Marquez a écopé d’une pénalité consistant en un double "long-lap" (deux tours rallongés de circuit) qu’il était supposé effectuer en Argentine mais qu’il pourrait faire, selon une version amendée de la pénalité, lors de son retour en piste, peut-être lors du GP des Amériques mi-avril.

Honda a toutefois fait appel de cette révision de pénalité. L’affaire a été renvoyée jeudi devant la Cour d'appel du MotoGP qui statuera à une date encore inconnue.

Depuis 2020 et sa fracture de l’humérus droit, pas une saison s’est passée sans que le Catalan de 30 ans ne manque au moins une course.

Egalement absent, Enea Bastianini (Ducati) a lui été victime d’une violente chute lors du premier sprint de l’histoire de la catégorie, samedi. L’Italien de 25 ans souffre d’une fracture d’une omoplate et espère revenir pour le 3e rendez-vous de la saison aux Etats-Unis.

Enfin, l’Espagnol Pol Espargaro (GasGas-Tech3), première victime du tracé de Portimao vendredi dernier, est probablement celui dont la convalescence sera la plus longue. Victime d’une lourde chute vendredi durant les essais, l’Espagnol souffre d’une contusion pulmonaire et de fractures de la mâchoire et d’une vertèbre.