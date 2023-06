Direct vidéo - MotoGP Allemagne : Bagnaia s’élance de la pole, Martin pour lui mettre la pression ?

Leader du général et deuxième de la course sprint samedi, Francesco Bagnaia s’élance de la pole dimanche sur le coup de 14h lors du MotoGP d’Allemagne dont toutes les courses (Moto3, Moto2 et MotoGP) sont à suivre en direct vidéo à partir de 11h.

Samedi lors des qualifications, l’Italien a devancé son compatriote Luca Marini et l’Australien Jack Miller tandis que Jorge Martin partira de la 6e position sur la grille.

L’Espagnol a maté son rival italien samedi sur le tracé du Sachsenring lors de la course sprint (15 tours) et aimerait récidiver sur le format plus long dimanche. Au classement général, il dispose de 140 points soit 21 de plus que Jorge Martin, à l’affût de la moindre erreur du pilote Duacati. Marco Bezzecchi est quant à lui 3e avec 113 points.

Neuvième au classement du championnat du monde, Fabio Quartararo peine toujours autant à rivaliser avec les meilleurs. Il s’élancera de la 12e place sur la grille dimanche.