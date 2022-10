Miguel Oliveira s’impose en Thaïlande, Quartararo à la dérive sous la pluie

Miguel Oliveira (KTM) a remporté un Grand Prix de Thaïlande dont le départ a été reporté d’une heure en raison de la pluie. Le Portugais s’est montré le plus habile dans ces conditions de pistes changeantes et délicates. Tout le contraire de Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat, qui a sombré en début de course. Il termine 17e.



A trois courses de la fin du championnat du monde, la course au titre est totalement relancée. Deux petits points séparent désormais le Français et Francesco Bagnaia (Ducati). La fin de saison s’annonce chaude. Les deux principaux candidats aux lauriers s’élanceront pratiquement à égalité pour le triptyque Australie-Malaisie-Valence.