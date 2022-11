Direct vidéo - Moto GP : suivez la dernière course de Moto 2 de la saison

Ultimes tours de piste pour tout le paddock de la Moto GP, Moto 2 et Moto 3 ce dimanche à Valence. Un rendez-vous en terres espagnoles qui devrait selon toute vraisemblance sacrer Francesco Bagnaia dans la catégorie reine. En Moto 2, Augusto Fernandez partira avec quelques unités d’avance tandis que Izan Guevara est d’ores et déjà sacré en Moto 3.

Un scénario catastrophe. Voilà ce qui peut encore avoir raison d’un premier sacre mondial pour l’Italien Bagnaia. Avec 23 points d’avance sur Fabio Quartararo, le pilote Ducati est plus que jamais favori. C’est simple, son rival français doit s’imposer et espérer que l’actuel leader du championnat ne franchisse pas la ligne parmi les 14 premiers. En cas de titre, Pecco Bagnaia deviendrait le premier champion du monde italien depuis un certain Valentino Rossi en 2009.