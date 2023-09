La saison de Moto GP continue ce week-end du côté de Misano pour le Grand Prix de Saint-Marin. Solide leader du championnat dans la catégorie reine, Francesco Bagnaia retrouvera un circuit qui lui réussit avec deux succès lors des deux dernières années. Malgré sa chute effrayante le week-end dernier, il sera bel et bien présent.

Place aux derniers essais libres et à la course sprint ce samedi, avant la course dimanche.