Direct vidéo – Moto GP Saint-Marin : Jack Miller signe sa première pole de la saison à Misano

Les pilotes KTM ont décroché les quatre premières places de la Q2 et s’élanceront donc aux avant-postes pour la course de ce dimanche. Deniz Önçü (Red Bull Tech 3) s’est montré le plus rapide (1 : 42.4480) devant Daniel Holgado (Red Bull Ajo, 1 : 42.710), Diogo Moreira (MT Helmets MSI, 1 : 42.720) et Ryusei Yamanka (MT Helmets MSI, 1 : 42.880). Sergio Garcia (Aspar Team), leader du championnat, n’a pas du tout été dans le coup et n’a signé que le 13e temps. Une belle occasion pour son dauphin et équipier, Izan Guevara (Aspar Team, 5e), de reprendre du terrain au classement.